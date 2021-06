Malta - krajina Maltézskeho kríža

8 výrazných hrotov Maltézskeho bieleho kríža predstavuje 8 cností, ktoré boli kódexom Maltézskych rytierov- žiť v pravde, kajať sa, žiť v skromnosti, mať vieru, milovať spravodlivosť, byť milosrdný, byť úprimný a byť horlivý

Vitajte na Malte, Aj keď tu už Maltézskych rytierov nestretnete, ich cnosti sú stále aktuálne anie len na Malte

Malta – malý fliačik na mape, kde sa miesili národy už tisíce rokov pred Kristom. Strategická poloha ho predurčovala na centrum záujmu mocností. Malý fascinujúci mikrokozmos, ktorý ako huba nasával rôzne podnety od susedov, či dobyvateľov. Striedali sa tu prehistorické kmene, féničania, rimania, turci, španieli, francúzi aj briti. Asi najväčší rozkvet ostrov dosiahol v 16 storočí, keď sa stal sídlom rádu Johanitov – Maltézskych rytierov, ktorí museli odísť z Rhodosu. Títo dali podobu hlavnému mestu Valetta ale v podstate celému Maltskému súostroviu.

Valetta - hlavné sídlo rádu Johanitov

Grand Harbour - veľký prístav, prísne strážený vstup do Trojmestia

Dnes je to samostatný štát s rozlohou 320 km2 a 2 priľahlými ostrovmi Gozo a Comino. Turistov sem láka história,krásne pláže, chutné jedlo, ale aj kvalitné jazykové školy alebo nočný život.

My sme na Maltu vyrazili v auguste 2011 a strávili tu 10 dní.

Bolo mimoriadne horúco.

charakteristický obraz miest na Malte

Ostrov je vyprahnutý, takmer bez vegetácie, pomerne husto osídlený, najmä v okolí Grand Harbour vo Valette, kde je takmer súvislá mestská aglomerácia spájajúca Valettu a všetky okolité mestá, Stavebným materiálom bol odpradávna pieskovcový kameň, ktorého je tu požehnane, takže v mestách prevláda piesková farba budov, a farebné vysunuté balkóny.

Farebné vysunuté balkóny sú typickým koloritom maltských miest

Množstvo kostolov roztrúsených po ostrove je znakom toho, že katolícke náboženstvo tu má hlboké korene.

Kostoly a katedrály tu vidíte vo vysokom pčte na malej ploche

Cesty nie sú veľmi kvalitné, pomerne úzke, jazdí sa vľavo a hlavne v mestách pomerne rýchlo, ale na prechode pre chodcov sa nikdy nestane, že by vodič nezastal. Vzhľadom na rozlohu ostrova nikam nie je ďaleko, ale v husto osídlenej mestskej oblasti sa pohybujete veľmi pomaly a ľahko zblúdite.

Úradným jazykom je maltčina a angličtina, keďže ostrov bol dlhé roky pod nadvládou angličanov. Malta je známa organizovaním letných jazykových škôl, tak sa tu pohybuje veľa mladých ľudí a tomu je prispôsobená aj ponuka večernej zábavy. Rušné diskotéky a plné bary sú sústredené v okolí San Julian

Pláže sú väčšinu pieskové a dobre vybavené, sú tu aj lokality, kde sa chodí potápať. Pobrežie mimo miest je skalnaté s vysokými skalnými zrázmi, ktoré vytvárajú zaujímavé útvary – napr. slon, alebo okno.

Skalný slon

Azur Window

Na ostrove nás zaujala aj skutočnosť, že sa tu takmer denne oslavovalo, Mestá sa vyzdobili, obliekli do sviatočného šatu a potom sa už hodovalo do neskorej noci. Samozrejme ohňostroj nesmel chýbať. Ako sme sa pohybovali po ostrove, tak sme stále natrafili na nejakú „fiestu“, tak sme sa teda pridali a oslavovali spolu s domácimi

ulica pripravená na oslavu

policajti pripravení - zábava sa začína

Ubytovaní sme boli v Slieme v hoteli, kde sme mali priamy pohľad na staré historické centrum Valetty. Silueta s kupolou jednej z mnohých katedrál a starých hradieb bola dokonalá v každej hodine.

Valetta keď sa "ľompky rošvecujú "

Valetta z nášo hotla v Slieme

Auto sme si požičali na mieste, parkovať sme museli v neďalekej podzemnej garáži, keďže hotel bol priamo pri ceste a nemal k dispozícii vlastné parkovisko. To mierne predražilo cenu auta, ale stále sme sa zmestili do 30,€/deň.

Čo sme teda videli a zažili na tomto ostrovčeku ? Uvádzané informácie sú naozaj len veľmi stručné, spolu s fotkami pomôžu urobiť si predstavu, ako to tam vyzerá a čo asi je možné zvládnuť počas 10 dňovej dovolenky

Kúpanie na Malte :

Golden Bay – krásna pláž na západnom pobreží so zlatým pieskom a priezračnou vodou

Golden bay

Ramla Bay ( ostrov Gozo ) – jemný medený horúci piesok, výborné vybavenie, množstvo priestoru, super relax, Nad plážou je jaskyňa Kalypsó – bájna nymfa z Homérovej Odysei

Ramla bay od jaskyne Kalypso

Ramla bay na ostrove Gozo

Blue Lagoon – nádherna tyrkysová zátoka na ostrove Comino . Dostupná len loďou, výlety sa organizujú denne z prístavu Cirkewwa Treba tam ísť skoro ráno, alebo neskoro poobede indivduálnym člnom, lebo s postupom času a prichádzajúcimi loďkami sa lagúna preplnila a bola tam hlava na hlave. Krásne miesto, ale bohužiaľ poznačené masovým turizmom

Blue lagoon na ostrove Comino

takto to vyzeralo zrána, kým sa nedoplavili davy turistov

takto to vyzeralo okolo obeda

Peters pool – zátoka posadená medzi bielymi skalami, neďaleko Marsaxlokku, bez služieb, ale určite to stálo za to, asi najkrajšie kúpanie na ostrove s minimom ľudí.

Peters pool

Ako bonus prírodné saliny – plytké nádrže s morskou vodou, kde získavajú soľ.

pri Peters pooll bol aj tento pekný veterný mlyn s malou kaplnkou

saliny na Malte pri Peters pool

Tu na Malte boli fakt mimoriadne fotogenické. Pri výlete po ostrove Gozo k fjordu WiedIl Gharsi neďaleko letoviska Marsalforn sme sa s nimi stretli opäť a nedalo sa necvakať – boli fakt nádherné.

Fjord na ostrove Gozo hlboko zarezaný do vnútrozemia

takto sa odparuje morská voda a získava soľ

Okrem iného nás zaujala aj socha Krista na malom vrchu pripomínajúca tú z Ria

socha Krista neďaleko letoviska Marsaflon na ostrove Gozo

Azur Window ( ostrov Gozo – Dwejra bay ) dnes už minulosť, lebo pred nejakým časom sa bohužiaľ prepadla vrchná skala okna a tak si toto viete pozrieť už iba z fotografií. Bolo to krásne miesto a som veľmi rada, že sme ho ešte mali možnosť vidieť naživo.

Azur window - skalný útvar, ktorý už bohužiaľ neuvidíte, škoda, lebo to bol naozaj pekný pohľad

Na tomto mieste je prepadlina s veľkou hĺbkou a trénujú sa tu hlboké ponory.

pri Azur Window sú výborné podmienky na potápanie

Zaujímavosťou je aj tzv Vnútrozemské more – útesmi obklopená lagúna spojená s morom asi 100m tunelom, ktorým sa za poplatok preplavíte na malých rybárskych člnoch

tzv. vnútrozemké more, dá sa sem dostať len člnom cez 100m tunel

Mestá a miesta, ktoré sme si pozreli :

Megalitické chámy na Malte – pochádzajú z obdobia 3000 – 3500 rokov pre Kristom a aktuálne sú pod správu a ochranou UNESCo. My sme si pozreli 2 –Hagar Quim a Ggantija - jedno na Malte a druhé na Gozo Pri prehliadke sa cítite ako Krokodíl Dundee pri hľadní nejakého pokladu. Lokalita je celá prekrytá konštrukciou s plachtou, aby nedochádzalo vplyvom počasia k ďalšej erózii a poškodzovaniu týchto vzácnych artefaktov minulosti.

Megaitické chrámy na Malte

Vďaka modelom si viete predstaviť ako tieto chrámy kedysi vyzerali. Najväčší kameň váži 20 ton a z toho kedysi dokázali postaviť veľmi premyslené stavby. Účel týchto stavieb je predmetom mnohých dohadov, nenašli sa tu žiadne telá, ale množstvo sošiek tučných dám tzv. Maltských Venuší, tak sa dá predpokladať, že sa tu odohrávali nejaké oslavy vtedajších božstiev, lebo chrámy majú rovnakú orientáciu vzhľadom k slnku

na týchto miestach sa našlo veľa sošiek týchto maltských Venuší

Takto nejako to vyzeralo

Je tu ešte jedno unikátne miesto Hypogea Ide o podzemnú kryptu, ktorá je unikátom zachovaným z obdobia 3000-3600 rokov pred n.l. Tvoria ju komory a chodby vytesané do skaly, kde sa našli pozostatky okolo 7000 tiel. Toto nálezisko má okolo 500m2 a je to údajne fascinujúci zážitok, ktorý pred návštevníka kladie veľa otázok o ľuďoch, čo tu žili. Vstupenky si treba rezervovať aj niekoľko mesiacov dopredu. My sme skúsili, či sa náhodou nepošťastí a nedostaneme sa tam, ale bohužiaľ nepodarilo sa

Ostrov Gozo a dedinka remesiel – na ostrov Gozo chodí viac krát denne trajekt z polostrova Marfa na severozápade z prístavu Cirkewwa. Ostrov má podobný charakter ako Malta, len je omnoho pokojnejší. Boli sme tu 2x, lebo viacero záujmových bodov popisovaných vyššie je práve na Gozo. Okrem iného sme navštívili Dedinku remesiel neďaleko San Lawrenza, kde sme si na malej ploche mohli pozrieť a kúpiť rôzne umelecké predmety vytvorené tunajšími majstrami. Asi najviac nás zaujala výroba nádherných sklenených predmetov z farebného skla. Sklári primiešavali do tekutého skla farebné prímesy a vznikali z toho úžasné veci. Na ostrove bolo veľa predajní ponúkajúcich rôzne výrobky z tohto skla, boli to celé farebné kolekcie určené na stolovanie, alebo dekoráciu. Fakt krásne ale aj cenovo hodne vysoko, tak my sme si na pamiatku na túto techniku odniesli aspoň malé ťažítko, ostatné len na fotke pre spomienku.

z toho čoskoro vznikne krásny umelecký predmet z farebného skla pod značkou Gozo glas

a tu sú už celé kolekcie vytvorené týmto majstrami

Mdina – mesto založené v 8 storočí pred Kristom, kedysi hlavné mesto ostrova – nosí tiež prívlastok tiché mesto. Dnes tu žije cca 300 stálych obyvateľov.Je tu zakázaný vstup autom. Auto sa odstaví na parkovisku pred hradbami a potom si už vychutnávate čaro stredovekého mesta Navštívili sme ho večer a jeho atmosféra bola magická, tiché kamenné mesto bez výraznejšieho turistického ruchu naozaj pripomínalo časy dávno minulé.

Mdina - bývalé hlavné mesto Malty

Mdina je nazývaná aj tiché mesto

Valetta – hlavné mesto dýchajúce históriou, veľký prístav s obrannými hradbami, mnoho kostolov, malé námestia a rovnobežné ulice stúpajúce hore dole s farebnými balkónmi, to je typický obraz hlavného mesta Malty.

ulice Valetty s vysunutými farebnými balkónmi

Katedrála St. Johns vo Valette

pohľad na Geand harbour

pani pozoruje čo sa deje na ulici

ulice sú rovnobežné a striedavo stúpajú a klesajú

Vittoriosa – mesto v tesnej blízkosti Vallety – súčasť tzv Trojmestia, ktoré je vystavané v hlbokom rozvetvenom zálive – Grand Harbour, vyzdobené a pripravené na večernú slávnosť. Popri nábreží zakotvené veľké luxusné jachty, ale aj malé farebné člny zvané Dghajsa na prove s okom, ktoré dohliada aby každá plavba na šíre more dopadla dobre. Plavíme sa po Veľkom zálive popri hradbách a strážnych vežiach a obdivujeme majstrovstvo niekdajších staviteľov

Vittoriosa - súčasť Maltského Trojmestia

pripravená na večernú slávnosť

Farebné člny - Dghajsa s okom na prove

plavba po Veľkom prístave

mohutné hradby odolávali storočia rôznym nájazdom

Marsaxlokk – pôvodná rybárska dedina si zachovala svoje čaro. Na nábreží je tržnica s čerstvo ulovenými rybami, ale aj inými výrobkami, ktoré si turisti odnesú domov ako peknú spomienku na dovolenku. V prístave sa hojdajú farebné člny – akési symboly ostrova. Na námestí kostolík a pieskové domy s farebnými dverami a oknami tvoria obrázok ako z pohľadnice.

Marsaxlokk

anglické tel. búdky sú pozostatkom britskej nadvlády

trh so suvenírmi

malé žraločky na rybom trhu

farebné loďky patria k Malte

Poppay village – dedinka Pepka námorníka je milým spestrením – pod skalným previsom cestou na polostrov Marfa na pláži Anchor Bay je učupená rozprávková dedinka s rôznymi atrakciami inšpirovanými životom tejto rozprávkovej postavičky, ktorá milovala špenát. Je tu malý obchodík, tržnica a aj reštaurácia, kde sa dá občerstviť. Hlavne pre deti je to určite návšteva, ktorú netreba vynechať

Poppey village

Pepek námorník

A to je už z nášho poznávania ostrova všetko.

Malta má svoje čaro, je iná ako grécke alebo talianske ostrovy, možno menej romantická, ale rozhodne zaujímavá. Zaujme hlavne zachovanými historickými mestami, nádhernými stavbami, čulým turistickým ruchom, príjemnými plážami a milými ľuďmi, takže sa tu dá stráviť krásna dovolenka.

Aktuálne patrí medzi tzv. zelené krajiny , takže Vám tento článok môže pomôcť pri rozhodovaní, kam sa vybrať buď tento rok, alebo niekedy v budúcnosti.

Zatiaľ dovidenia. Nabudúce sa pozrieme opäť na nejaké pekné miesto.