Ešte niečo z Bretónska a zámky na Loire - Tour de France pokračuje

Bretónsko je čarovné. Divoké pobrežie, svahy pokryté fialovými vresmi, kamenné opátstva obrastené farebnými hortenziami, tisícročne menhiry, zátoky, kde pristávali pirátske koráby s korisťou ukradnutou z kráľovských galér.

Francúzske Crepérie s fantastickými palacinkami, námestíčka miest, kde sa zastavil čas a dnes sú terčom režisérov historických filmov, lebo je tu všetko také, ako kedysi, len farebné kvety a kaviarničy plné turistov dávajú na známosť, že sme v 21 storočí.

divoké bretónske pobrežie obrastené vresom

opátstva z kameňa obrastené farebnými hortenziami

domčeky na útesoch, ktoré dnes slúžia ako chaty

francúzske palacinkárne - Crepérie, kde ochutnávame originálne francúzske palacinky

Z pobrežia Cóte de Granit rose sa presúvame na polostrov Crozon, ktorý z vyhliadky Menez Home pripomína obra z rozpaženými rukami.

Menez Home - vyhliadka

Menez Home - najvyššie položené miesto polostrova Crozon

Mesto Camaret s malou bielou plážou, starými vrakmi lodí je na konci polostrova. a je hlavným turistickým strediskom polostrova

Camaret

Camaret

.

pláž v Camarete

Pobrežie v tejto časti je pokryté mnohými menhiirmi. Najväčšie nálezisko je v Carnacu. Tieto skamene tu stoja tisíce rokov a ich pôvod je stale záhadou.

Pen Hir - pamätník Bretónskych slobodných francúzov, neďa leo Camaretu

pri pamätníku je aj vojenské múzeum

jedno z mnohých megalitických nálezísk v tejto časti Francúzska - neďaleko Pen hiru - voľne prístupné turistom

Navštívili sme Locronan – žulové mesto, ktoré si vybrali pre svoje filmy aj svetoví režiséri ako Roman Polanski (film Tess s N. Kinski ), Phillipe de Broca (film Šuani se S. Marceau ). Kvetmi ozdobené žulové domčeky ze 16.-18. St. totiž dodnes nepokazila žiadna novostavba. Ddokonca aj elektrické káble a telefonné drôty vedú pod zemou.

Locronan - mesto kde sa vraciate o niekoľko storočí dozadu

Pomaly opúšťame Bretónsko a presúvame sa do ďalšej etapy našej cesty. Ešte zastávka pri tzv. Zátoke zosnulých – rajom surferov, kde sme okúsili vlny Atlantiku a najkrajšej dedinke v Bretónsku Rochefort en Terre.

Baie de Trepassés - zátoka zosnulých

surferi čakajú na tú správnu vlnu

Rochefort en Terre - údajne najkrajšia francúzska dedinka

čerstvé ovocie a zelenina

čerstvé pečivo

Naša "tour" pokračuje - dostávame sa do údolia rieky Loira. Mení sa ráz krajiny, šťavnatú zeleň severného pobrežia striedajú už pokosené polia a suché lúky. Vinice s dozrievajúcim hroznom, popri ceste roztrúsené drobné vinárstva,kde sa dá pristaviť a ochutnať miestne vínko.

údolie rieky Loira

miestne vinárstva lákajú k ochutnávaniu

Loira to sú predovšetkým hrady a zámky, ktorých sa tu stretlo okolo 40. Ak ich chcete vidieť pokope, tak treba navštíviť Múzeum Mini Chateux v Amboise. Na malej ploche si môžete pozrieť naozaj všetky a potom si už vybrať tie, ktor si pozriete aj v realite.

Mini Chateaux - tu môžete vidieť modely všetkých zámkov

Chambord - dokonalá kópia

Chenonceau - model

My sme si ich vybrali 5. Každý bol niečím jedinečný a všetky boli krásne.

Zámok Villandry nájdete približne 15 km na západ od mesta Tours. Jeho najväčšou pýchou je zeleninová záhrada, v ktorej sa pestuje až 40 druhov zeleniny. Nie je to však zeleninová záhrada, na akú sme zvyknutí. Je to úžasný francúzsky park, kde dokonalá záhradná architektúra citlivo spája krásne kvitnúce záhony so záhonmi rôznej zeleniny. Nádherné a nezabudniteľné. Renesančný klenot na Loire.

Záhrady vo Villandry

zeleninová záhrada

Zámok Clos Lucé v meste Amboise bol postavený v polovici 15. storočia. Zámok patril manželke Francúzskeho kráľa Karola VIII Anne Bretónskej. Dnes sa tu nachádza múzeum Leonarda da Vinciho, ktorý na zámku strávil posledné tri roky života. V zámockom parku sú roztrúsené modely rôznych vynálezov, zostrojené podľa jeho plánov napr. zvukové tyče, kolesový parník alebo delo, ktoré vyzerá ako vejár.

Clos Lucé - miesto, kde prežil posledné roky svojho života Leonardo Da Vinci

Da Vinciho park

modely Da Vinciho vynálezov

Chamboard - je najväčší zámok na Loire. Má 440 miestností, 80 schodísk a neuveriteľných 365 krbov, z ktorých každý má vlastný komín. Zámok je rozprávkový a možno aj preto sa stal predlohou pre Disneyho rozprávku Kráska a zviera. V parku sa konalo vystúpenie historickej jazdeckej školy, ktorá predvádza s bielymi Lipicánmi úžasné divadlo

Chambord je považovaný za najkrajší zámok na Loire

vystúpenie jazdeckej školy v parku zámku

Zámok Azay-le-Rideau – stojí na ostrove uprostred rieky Indre Finančník Gilles Berthelot chcel mať rozprávkový dom kde sa stretli posledné technické inovácie z Talianska a umenie francúzskej architektúry. Je to klenot – dokonalosť renesančného zámku odrážajúca sav o vode.

Zámok D'azay le Rideau

Chenonceau – vodný renesančný zámok stojí na mieste pôvodného vodného mlynu. Zámok patril takmer vždy ženám. Oblúky zámku spojili obidva brehy rieky Cher a odraz zámku v pokojnej hladine je typickým záberom z tohto miesta. Okolo zámku sú 2 záhrady – väčšia záhrada Diany de Poitier a menšia kráľovnej Catheriny de Medici. Všetky miestnosti zámku boli zdobené ikebanami zo živých kvetov. Asi aj to pripomínalo časy bývalých majiteliek. Proste nádhera

Chenonceau

zámocká záhrada

živé kvety, krásne naaranžované v každej miestnoosti

Večer ešte zastávka v Amboise. Toto mesto kedysi často hostilo kráľovský dvor. K siluete mesta nezadržateľne patrí nádherný zámok. Je to jeden z najkrajších zámkov celej oblasti

Amboise

My sme ho navštívili večer, keď tu prebiehal festival svetiel a záhrady sa premenili na veľké kino s množstvom svetelných efektov

večer plný svetla

Aj takto si viete pozrieť zámky na Loire

Poslednou francúzskou zastávkou na našej ceste je mesto Annecy. Mesto stojí tak trocha v tieni Chamomix, kde smeruje väčšina turitov, ale je tak malebné, že určite stojí za návštevu. Mestom pretekjú 2 kanály popri ktorých vedie živá promenáda a vytvárajú množstvo momentiek, kde sa zastaví oko fotografa.

Annecy mesto pod Alpami s jazerom s rovnomenným názvom

ulicami mesta pretekajú 2 kanály a popri nich je živá promenáda

jazero je obľúbeným rekreačným miestom

večer v Annecy

Krásna bodka za Francúzskom, ale naša tour sa ešte nekončí.

Smerujeme do Ženevy a Zermatu, ale o tom niekedy nabudúce. Zatiaľ dovidenia