Mykonos - ostrov celebrít, nie však len pre celebrity

Panoráma typicky gréckych veterných mlynov, biely kostolík, ktorý žiari na modrej oblohe, pelikán Petros prechádzajúci sa ulicami mesta to je Mykonos – jeden z gréckych ostrovov Kykladského súostrovia

Ostrov sme navštívili začiatkom mája. Let z Viedne trval cca 2 hodiny. Na letisku nás čakal hotelový taxík. Hotel bol priamo v hlavnom meste Mykonosu Chóra. Presun z letiska bol krátky, lebo samotný ostrov má rozlohu 10 x 5 =50 km2. Za ubytovanie na 5 nocí cez booking com. sme v tomto termíne zaplatili cca 300,- € Hotel Damianos bol úplne skvelý, štýlový s nádherným výhľadom na mesto a vynikajúcou kuchyňou.

Hotel Damianos

grécke souvlaki boli úplne skvelé

brokolicové taštičky s tatziky - to je proste mňmka

Majiteľ nám po príchode ukázal mapu s hlavnými atrakciami ostrova. Bolo to veľmi jednoduché, lebo ostrov Mykonos je v podstate hlavné mesto Chora kde je sústredené takmer všetko, čo si chcú turisti pozrieť. A potom samozrejme veľmi pekné pláže roztrúsené po ostrove, ktoré v čase našej návštevy začiatkom mája boli ešte prázdne

krásne pláže zatiaľ bez turistov

Mykonos v májovom termíne nás privítal aj rozkvitnutými lúkami, ktoré miestami pripomínali tatranské lúky, čo na gréckych ostrovoch v hlavnej sezóne určite neuvidíte

máj na Mykonose je ešte zelený

Tento ostrov je často zastávkou veľkých okružných plavieb, kde sa naraz z mega cruiserov vyroja tisíce turistov a zaplnia úzke uličky a kaviarne v hlavnom meste.

Ak sa tam vyberiete aspoň na predĺžený víkend, tak si tie najkrajšie miesta viete užiť bez davov turistov.

Mykonos je pomerne drahý. Ubytovanie sa síce dá zohnať za veľmi prijateľné ceny, ale už pri posedení na kávičke, alebo nejakom drinku zisťujeme, že je tu o niečo drahšie, ako na iných ostrovoch. Aj luxusné značky obchodov dávajú na známosť, že klientela, ktorá sem zavíta nesmrdí grošom, ako zvykneme hovoriť u nás na Slovensku. To, že sa tu zdržiavajú, resp doslova cielene vyhľadávajú niektoré obchody solventní klienti je vidieť aj na dizajnových nábytkových predajniach, ktoré ponúkajú naozaj nádherné kúsky. Ak to niekoho zaujíma, čo je aj môj prípad, keďže dizajn je môj koníček, tak si určite nájde inšpiráciu. Prírodné materiály, krásne kúsky z naplaveného dreva a rôzne drobnosti, ktoré potešia umeleckú dušu

ak by ste si niečo vybrali, tak treba siahnuť hlboko do peňaženky

Poďme sa teda pozrieť do ulíc hlavného mesta.

Mykonos, alebo Chora má typickú atmsféru Kykladských ostrovov – kľukaté uličky dláždené kameňom s bielym lemovaním, biele domy s farebnými oknami, dverami a množstvom farebných kvetov v kvetináčoch.

ulice hlavného mesta

V uličkách na každom kroku reštaurácie pod kvitnúcimi bugenvíleami, stoly s kockovanými obrusmi a samozrejme chutné grécke pochúťky.

mačky nemôžu v Grécku chýbať

umelecké galérie, kde môžete obdivovať zaujímavé diela

Pri vylodení hostí z veľkých lodí sa uličkami prediera množstvo turistov, posedávajú, popíjajú alebo nakupujú. Ale s odchodom týchto jednodňových návštevníkov sa ruch upokojí a tým, ktorí sú tu ubytovaní sa otvorí priestor na pokojnú a príjemnú prechádzku

Nad mestom je zrekonštruovaný veterný mlyn, odkiaľ vidíte celé mesto ako na dlani.

vysoko nd mestom tróni tento krásne obnovený pôvodný mlyn

Biele mesto, prístav a pätica Veterných mlynov – Kato Mili, ktoré strážia vstup na pevninu. Sú symbolom ostrova a magnetom, ktorý láka všetkých návštevníkov cez deň a hlavne večer, keď slniečko zapadá.

Kato Mili - symbol ostrova

Bezprostredne pod mlynmi je štvrť zvaná Little Venice, kde sú priamo nad morom na koloch bývalé rybárske domy, dnes premenené na bary a reštaurácie s najatraktívnejším sedením.

Litlle Venice aj s chlapíkom čo si robí zaujímavé selfie

o tieto miesta je vysoký záujem a samozrejme za výhľad sa platí

Je čas sa zastaviť na príjemný drink a len tak pozorovať očarených ľudí brázdiacich sem a tam hľadajúc ten najkrajší záber.

kaviarničky v Little Venice

od stola takmer vo vode sa kocháte pohľadom na Kato Mili

Po prechádzke touto štvrťou sa dostávate na nábrežie, kde sú zakotvené rybárske člny a odtiaľto sa organizujú aj malé výletné plavby.

starý prístav

Je tu rybí trh, kde sa ráno porcujú čerstvé úlovky, lavičky a malá pláž.

rybí trh

a tu už sa pripravujú úlovky na predaj

nábrežie v starom prístave

Práve v týchto miestach vraj býva ďalší symbol ostrova pelikán Petros, ktorý sa voľne pohybuje medzi ľuďmi a nechá sa ako maskot fotografovať na pamiatku. Je fakt, že na rôznych fotkách aj videách z ostrova sme Petrosa videli, ale osobne sme to šťastie nemali. Môj muž skonštatoval, že Petrosa sem privezú až počas hlavnej sezóny, resp. je už dávno po ňom a žije už len ako legenda na prilákanie návštevníkov. Neviem kde je pravda, každopádne my sme ho nevideli a to sme ho vyzerali v rôznych časoch – ráno, na obed aj večer a nič.

Petros sme síce videli všade, ale len v takejto podobe

Zato táto dvojica bielych kačičiek sa tam motala stále, tak sme si ich pre seba nazvali prevtelený Petros

prevtelený Petros

Chora disponuje ešte jedným super fotogenickým miestom a tým je kostolík Panagia Paraportiani Je snehobiely, stojí tesne nad morom a je úžasný. Je to vlastne zhluk 5 kostolíkov vzájomne pospájaných do 1 celku

Kostolík Panagia Paraportiani

Chodia sem modelky, nevesty a asi každý návštevník ostrova chce mať vo svojom albume záber s týmto kostolíkom.

Pri západe slnka sa žiarivá biela mení na ružovo oranžovú a čaro miesta sa ešte násobí.

keď slnko zapadá

Aby sme spoznali aj zvyšok ostrova, tak sme si požičali auto a pustili sme sa pozrieť nejaké pláže. Z Chory sa po pár km dostávame do tzv centrálneho strediska Ano Mare, odkiaľ sa prechádza k pobrežiu k plážam.

Cestou ešte krátka foto zastávka pri tomto penzióne, lebo to sa jednoducho nedalo obísť.

foto zastávka pri malom penzióne a kostolíku cestou do Ano Mera

V Ano Mare je malý kláštor, námestie s pár obchodíkmi a reštauráciami.

kláštor v Ano Mera

zaujímavé stoly - každý iný

V tieni posedávajú starí chlapi a užívajú si na slniečku svoju jeseň života.

Pri pohľade na nich mám pocit, že sú šťastní, tak nejako viac ako naši seniori v takom veku. Asi je to vplyvom gréckeho slniečka, ktoré robí svet veselším

dni bežia jeden za druhým

a život je stále pekný

Po krátkej zastávke v Ano Mare sme si pozreli pláž Fokos a údajne najkrajšiu mykonoskú pláž Elia

Fokos je v malom zálive, v máji tam bola jedna krásna rozkvitnutá lúka a pláž s jemným svetlým pieskom Nádherné miesto na relax v pokojnom prostredí. Pri pláži bola pravá grécka taverna, kde sa máte možnosť občerstviť

pláž Fokos s rozkvitnutou lúkou

je tu pokoj a kľud

Pláž Elia je perfektne vybavená so všetkým čo patrí k aktívnemu oddychu pri mori. V reštaurácii sa práve chystala svadobná hostina, tak sme si ukradli aspoň záber z prichystanej svadobnej výzdoby.

nakrajšia pláž na mykonose - Elia

chystá sa tu veľká svadba

Keď už sme na Mykonose nemôžeme vynechať návštevu ostrova Délos, kde je jedno z najväčších a najzachovalejších antických nálezísk pod záštitou Unesco.

Na ostrov chodí pravidelne linka zo starého prístavu v hlavnom meste. Plavba trvá asi ¾ hodinu.

Celý areál je pomerne rozsiahly, sú tu pozostatky celého mesta vo veľmi zachovalom stave. Najvzácnejšie exponáty sú uložené v malom archeologickom múzeu.

boh Apollón sa narodil na tomto ostrove

toto všetko pamätá slávne časy antických bohov

Najznámejšia je tzv. levia terasa, ktorá v dávnych časoch lemovala dnes už vyschnuté jazero. V máji aj so záplavou kvetov

levia terasa - originály, ktoré sa tu našli sú uložené v múzeu

"tatranská " lúka na Mykonose

K ostrovu sa viaže zaujímavý príbeh. Zeus mal milenku. V čase, keď bola tehotná a blížil sa čas pôrodu, jej Diova manželka zo žiarlivosti nedovolila, aby priniesla dieťa na svet na pevnine, tak Zeus musel ukotviť plávajúci ostrov Delos a postaviť tam svätyňu, aby sa mali kde narodiť jeho nemanželské deti boh umenia Apollón a neskôr bohyňa lovu Artemis. Ostrov sa stal veľmi významným miestom, keďže sa tam narodili bohovia. Postupne mesto nadobúdalo stále väčší význam, bohatlo a rozkvitalo, až do čias nového letopočtu. Po takmer 2 tisícoch rokov pustnutia sa mu opäť vrátila pozornosť, ktorú si zaslúži.

ostrov Délos

Niektoré stavby sú veľmi zachovalé a návštevu ostrova určite nevynechajte ak budete niekedy na Mykonose.

Dionýzov dom a mnohé ďalšie stavby vytvárajú obraz ako to tu asi kedysi vyzeralo

Počas nášho pobytu sme sa ešte prešli na vyhliadku k majáku Armenistis. Bolo síce trochu pod mrakom a schyľovalo sa k dažďu, ale výhľady od majáka boli naozaj čarovné. Celý svah bol zakvitnutý na modro, sem tam biele margaréty a vlčie maky.

krásna vyhliadka pri majáku Armenistis

Pohľad z vysokého útesu popretkávaného cestičkami bol fantastický, tak sme si to s ďalšími osamelými turistami užívali na 100%.

a opäťť všetko zakvitnuté

Ešte homár pri stolíku, kde nám more takmer špliecha do tanierov, posledný krát obdivujeme zapadajúce slnko a lúčime sa s Mykonosom.

čerstvé ryby čakajú na gurmánov

tak ochutnávame

Návšteva Mykonosu je vynikajúcou voľbou na pár dní vydýchnuť a ponoriť sa do pokoja a pohody, ktorú ponúkajú grécke ostrovy.

Predo dvermi máme máj a práve v tomto čase sme si to tam pred 2 rokmi pozreli aj my. Bolo to veľmi fajn, tak skúste aj vy. Snáď to už pôjde bez väčších prekážok. Tak zatiaľ dovidenia. Stretneme sa v nejakom ďalšom peknom mieste.