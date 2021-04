Madeira - ostrov večnej jari

Madeira úžasný ostrov s mnohými prívlastkami – zelený ostrov, ostrov kvetov, ostrov večnej jari alebo zelená perla Atlantiku a určite ich je oveľa viac.

Patrí Portugalsku, leží o niečo severnejšie ako Kanárske ostrovy a vďaka Golfskému prúdu je tu príjemná klíma počas celého roka.

Nenájdete tu klasické pláže, napriek tomu je ostrov plný hotelov a samozrejme plný turistov. Ostrov s rozlohou 750 km2 sa od mora dvíha do nadmorskej výšky 1860 m, takže v aute je veľmi často využívaný rýchlostný stupeň 1 a 2, keď zatlačený do sedadla stúpate popri terasovitých políčkach na kopce pripomínajúce cukrové homole,

na strmých svahoch sú terasovité políčka tiahnúce sa vysoko do kopcov

kde popri ceste ako burina kvitnú biele a fialové agapanty a otvárajú sa výhľady na nekonečný modrý Atlantik.

agapanty sú na Madeire všade

Vysoké hory priťahujú oblaky a voda z nich sa drží v sopečnej hornine ako v špongii. Ľudia na pobreží, ktoré je citeľne suchšie potrebovali vodu z hôr dostať k svojím políčkam a tak vybudovali systém tzv. levád – čo sú vodné kanály dômyselne poprepájané aj v tom najnedostupnejšom teréne. Levády to je symbol ostrova a tiež jeden z dôvodov, prečo sem prichádzajú turisti.

takto vyzerajú levády na Madeire - popri nich sa môžete donekonečna prechádzať a kochať sa sviežou zeleňou a nádhernými výhľadmi

Dnes sú popri levádach vybudované turistické chodníky, kde si môžete vybrať túru rôznej náročnosti podľa toho, na čo si trúfate. A výber je naozaj maxi, aj keď plocha ostrova je mini.

No, ale pekne po poriadku.

Na Madeiru sme sa vybrali v júni 2010 na 10 dní. Let z Viedne do Funchalu ( hlavné mesto ostrova ) trval cca 4 hodiny. Už po prílete sme zistili, že sme naozaj na ostrove kvetov. Madeira je totiž jedna veľká záhrada, kde to hrá všetkými farbami, v meste, v horách, popri ceste, proste všade farby – červené tulipánové stromy, strelície a kály len tak voľne rastúce, už spomínané agapanty, fialové jacarandy, žlté akácie atď.

Tulipánové stromy s veľkými červenými kvetmi

kály a kapucínky ako burina popri ceste

fialové jacarandy

rozkvitnuté Yuky

aj tieto rozkvitnuté kry a mnoho ďalších kvetov môžete vidieť na tomto ostrove

Auto sme mali objednané už z domu, takže nás čakalo na letisku. Môj muž bol pri preberaní mimoriadne obozretný, fotil si všetky poškodenia na karosérii a všetko dôkladne skontroloval. Keď bol presvedčený, že má všetko pod kontrolou, prebral auto. Chlapík čo ho doniesol pekne pozdravil, zaželal nám peknú dovolenku a odfrčal. Nasadli sme a zrazu prekvapenie – neštartuje. Na to sa pri dôkladnej obhliadke zabudlo. No čo už, hneď sme museli nadviazať sociálny kontakt a požiadať okoloidúcich, aby nás roztlačili. Tak sa začalo naše poznávanie ostrova.

Na druhý deň, keď sme ešte 2x museli prosiť okoloidúcich, aby nás roztlačili, sme sa rozhodli vyhľadať office požičovne, od ktorej sme mali auto a šli sme náš stroj reklamovať. Keďže v tom čase ešte neboli navigačky v mobiloch museli sme miesto lokalizovať na mape, čo nebolo práve jednoduché v takmer 200 tis. Funchale, ale skončilo to šťastne, lebo nám ho nakoniec vymenili. Takže nám už nič nestálo v ceste a mohli sme si pozrieť Funchal – hlavné mesto ostrova.

Je to tepna ostrova, kde pulzuje život vo dne v noci a je v ostrom kontraste s ostatnými oveľa pokojnejšími časťami ostrova. Mesto je rozložené od pobrežia do strmých kopcov. Zaujímavá je stará štvrť Zona Velha - pôvodne starý prístav s pevnosťou a rybárskymi domami

pevnosť v starom meste vo Funchale

suší sa prádlo

Posedenie v hostincoch pri typickej hudbe zvanej Fado je veľmi príjemný zážitok.

hostince, kde si môžete posedieť pri tradičnej madeirskej hudbe Fado - tiahle piesne hrané na malej mandolíne

chlapi si krátia chvíľu - 4 hrajú 10 pozerajú

kaplnka v starom meste

V meste je viac typicky portugalských námestí s čierno- bielou dlažbou, koloniálnymi stavbami v bielo- hnedej farbe, často zdobenými bielo modrými maľovanými dlaždičkami – tzv. ajulejos, ktoré pripomínajú, že ostrov patrí Portugalsku.

ulice Funchalu s dláždenými námestiami sú podobné tým v Lisabone

takto sa čakalo na futbalový zápas počas majstrovstiev sveta na jednom z námestí

portugalské bielo modré dlaždičky zdobia budovy, kostoly

V meste je množstvo parkov, v jednom z nich v centre mesta stojí socha cisárovnej Sissi, ktorá navštevovala ostrov vďaka príjemnej klíme.

cisárovná Sissi tiež poznala čaro ostrova

Okrem parkov je tu niekoľko botanických záhrad. Navštívili sme 2 – Jardin Botanico a Trobical jardin

Každá iná a každá krásna.

Jardin Botanico – záhrada zasadená vo svahu s rôznymi klimatickými zónami a nádhernými výhľadmi na mesto a oceán

Jardin Botanico - Funchal

výhľady z jardin Botanico

ozdobou botanickej záhrady sú aj prechádzajúce sa pávy

Tropical Jardin na vrchu Monte – je to pomerne rozsiahly areál na vrchu kopca Monte, Prechádzate sa tu v tieni mohutných papradí popri jazierkach, kde vnímate len šum vody, ticho a pokoj.

mohutné paprade pripomínajú časy dinosaurov

zátišia Tropical Jardin

Zaujímavosťou je možnosť spustiť sa z kopca od Tropical Jardin z vrchu Monte na saniach, ktoré regulujú chlapci v slamených klobúčikoch. V čase našej návštevy práve prebiehal zápas Portugalska na MS vo futbale, tak sme na stanici saní našli len prázdne sane a klobúčiky zastrčené v okne baru, kde sa vášnivo komentoval prebiehajúci zápas.

tieto sane sa kedysi na Madeire vužívali na prepravu materiálu po ostrove

dnes už je to len atrakcia pre turistov

opustené sane, lebo sa sleduje zápas

v tomto bare to vrie. Chlapci od saní vášnivo povzbudzujú, len klobúčiky čakajú, že sa niekto bude chcieť zviezť

Z Funchalského prístavu chodí na svoju pravidelnú plavbu verná replika Kolumbovej lode Santa Maria, ktorá tiež symbolizuje, že ostrov je hrdý na svojich slávnych predkov.

Kolumbova Santa Maria

z lode môžete pozorovať okrem panorámy ostrova aj hrajúce sa delfíny

Ostrov objavil portugalský moreplavec Zarco a nazval ho Madeira v preklade drevo, keďže tu objavil veľa lesov a vody, čo bolo ideálne miesto na život.

Veľmi navštevovanou je aj miestna tržnica, kde sa opäť potvrdzuje, že farby sú naozaj symbolom ostrova. Nádherné kytice kvetov, farebné ovocie a zelenina a ženy v tradičných madeirskych krojoch lákajú k fotografiám.

Farby kvetov, farby krojov - to je Madeira

strelície

lákavé maracuje pripravené na ochutnávku

V druhej časti je rybí trh. Môžete tu vidieť rybu, nazývanú Espada s vypúlenými očami, ktorá je veľkou pochúťkou na ostrove. Žije vo veľkých hĺbkach a lov týchto rýb je možný len v noci, keď z hĺbky 600-1600m vyplávajú k hladine kvôli potrave

tie čierne dlhé ryby - to sú Espady

Vzhľadom na to, že tržnicu nesmie obísť žiadny návštevník mesta má už trochu komerčný charakter a je viac navštevovaná turistami ako miestnymi, čomu zodpovedajú aj ceny. Pri vstupe na 1. poschodie, kde boli krásne poukladané rozkrojené maracuje sme sa ani nenazdali a už sme ochutnávali jeden druh za druhým.

Boli chutné, tak nám ich ochotný predajca hneď aj balil do tašky. Prekvapil nás len záverečný účet asi 40,-€ za pár ks ovocia, ale ja vždy hovorím, že za zážitok sa platí. Keď sme si to už zaplatili, tak sme si ich chceli doniesť domov na ochutnávku pre blízkych a nakoniec sme ich zabudli na hoteli. Ale ešte aj teraz vždy spomíname na najdrahšie maracuje na svete, tak to určite stálo za to.

najdrahšie maracuje na svete ostali v hoteli

Jedným z vývozných artiklov ostrova je aj dezertné víno Madeira, ktoré dostalo svoje typické vlastnosti práve na lodiach moreplavcov plaviacich sa na ostrov. Dozrievalo v sudoch na lodiach v teple a hojdajúc sa získavalo svoju chuť. Aby nepodliehalo skaze, tak do sudov pridávali aj trochu brandy a to všetko z neho urobilo pochúťku, o ktorú má záujem celý svet

Madeirske víno je dnes vyhľadávanou delikatesou

v takýchto príjemných vinárstvach si môžete vychutnať tento vzácny mok

V meste je možnosť navštíviť vinárstva, kde si môžete vychutnať túto sladkú dobrotu, na ktorej si pochutnávali dámy pri pletení madeirskej čipky, čo je tiež charakteristický suvenír z ostrova.

madeirsa čipka

V júni sa vo Funchale koná festival ohňostrojov. Každý víkend sa na brehu mora zhromaždí množstvo turistov a vychutnávajú si svetelnú show.

v júni sa vo Funchale koná festival ohňostrojov

Toto všetko a ešte aj niečo naviac môžete zažiť len ak navštívite hlavné mesto Funchal. Madeira toho však ponúka oveľa viac, aj keď sa pohnete mimo hlavné mesto.

Takže nabudúce sa rozbehneme po ostrove a priblížim Vám ďalšie zaujímavosti a krásy, ktoré sa dajú zažiť na ploche necelých 30x30km. Zatiaľ dovidenia.