Ischia - 3x naj

Najväčšie mesto, najväčší hrad, najvyšší vrch a ako bonus najkrajšie AQUA SPA na Ischii - to je to, čo vám dnes chcem priblížiť

Keďže Ischia, to sú vlastne jedny veľké kúpele, tak hlavným lákadlom pre návštevníkov je relaxovanie a rozmaznávanie. Toto Vám ponúknu veľké termálne SPA. My sme sa pozreli do 2 – Terme Posseidon a Terme Negombo - v oboch prípadoch je na mieste prívlastok NAJ

Vstupné do týchto kúpeľných parkov nie je celkom zanedbateľné 40,- €/osoba/3 hodiny, ale ak sa ocitnete na Ischi,i tak minimálne jeden určite navštívte. Je to ozajstná oáza relaxu.

Terme Negombo sú v hlbokom zálive na severozápde, blízko mesta Laco Ameno.

Záliv kde je aqua spa park Negombo

vstup do parku

Areál je situovaný od mora s peknou plážou, terasovito do kopca. Na jednotlivých terasách sú umiestnené v subtropickej vegetácii rôzne relaxačné bazéniky a odpočívadlá.

postupne po schodíkoch sa stúpa do kopca a na terasách sú relaxačné odpočívacie plochy, všetko obklopené tropickou zeleňou

2. park, ktorý sme navštívili sa volá Terme Posseidon. Je priamo vo Fóriu na konci pláže Cittara.

pláž Citara vo Fóriu, na konci sú Terme Poseidon

Tieto kúpele majú podobný charakter ako Negombo. Zo skál vyteká silný horúci prameň a je tu množstvo termálnych bazénov, sauny víírivky a ďalšie atrakcie stvorené na relax.

Terme Posseidon - vstup

z tejto skaly vyteká mohutný prúd horúcej vody

sauna a relaxačné bazény s horúcou aj ľadovou vodou

Vo vrchnej časti je v skalách vináreň, kde si vychutnáte miestne vínko a syry.

z vinárne sa môžete kochať pohľadom z výšky na pláž

domáce syry a vínko a už len pohodička

Zrelaxovaní si dáme eľte ľahkú vešeru a vystúpime k majáku, vo Fóriu.

dobrú chuť

maják na Fóriom odkiaľ krásne vidno najvyšší vrch ostrova Epomeo

Z nášho hotela sme mali výhľad na najvyšší vrch ostrova Epomeo s výškou 789 m n.m.,, ktorý sa nám zdal dosť vysoký, ale keď sme sa začali trochu zaujímať, ako sa dá dostať na vrch, tak sme zistili, že to nie je až také náročné. Aj keď sme neboli turisticky pripravení rozhodli sme sa tento kopec zdolať. Kúpili sme si veľmi lacno, aspoň ako tak pevnejšiu obuv a vyrazili. Autom sa dá dôjsť na zberné parkovisko pod kopcom a výstup na samý vrch trvá asi 30 minút.

najvyšší vrch Ischie Mont Epomeo

pod vrcholom je malá kaplnka Sant Nicola, takže nás ešte čaká cca1 km

na jar je všetko zelené a plné kvetov

už sme hore

Na vrchu sa Vám ukáže celý ostrov ako na dlani. V diaľke sa črtá silueta Capri aj vyčnievajúci Vezuv. Pod kopcom vinice a pobrežie s dobre známymi miestami, ktoré sme si už stihli pozrieť Takže aj pre výkonnostne slabších turistov je to zvládnuteľná turistika

Epomeo zdolané

celý ostrov ako na dlani

Najvyšší vrch zdolaný, takže ešte sa pozrieme do najväčšieho mesta ostrova s rovnakým menom ako celý ostrov - teda Ischia. Pri vstupe do mesta prechádzate popod starý antický Aquadukt

Aquadukt tu stojí už asi poriadne dlho

Je klasickým talianskym prímorským mestom s uličkami, kaviarničkami, farebnými domami s visicim prádlom, keramikou a inými krásnymi maličkosťami.

talianske uličky so všetkým čo k tomu patrí, aj visiace prádlo na každom kroku

keramika vo všetkých podobách

V prístave, kde pristávajú trajekty z pevniny stojí maják a park s veľkými citrónovníkmi.

maják v prístave

park s citrónovníkmi

Hlavnou dominantou mesta je však majestátny Aragónsky hrad. Na hrad sa dostanete cez dlhý násyp

Aragónsky hrad

sledujú či je všetko tak ako má byť

a potom už len stúpate hore až kým sa neotvorí pohľad na celé mesto pod Vami Hradný komplex je velikánsky, bola to pevnosť, ktorá strážila vstup do Neapolského zálivu, takže opevnenie muselo zdolávať rôznym nepriateľským nájazdom a tomu zodpovedá aj sila a hrúbka kamenných hradieb.

hrad a jeho zákutia

v pozadí ostrov Capri

kapln, kde prebiehajú koncerty

Dnes je tu funkčný kláštor, rôzne galérie v kaplnke malá koncertná sála. Prehliadka zaberie aj pol dňa, ale je to kus histórie a pohľady z hradu sú odmenou za námahu, keď v horúčave šliapete po nekonečných schodoch

pohľady z hradu

Mesto Ischia

v jednej zo sál bola galéria so zaujímavými obrazmi

Cestou späť sme sa zastavili ešte v letovisku Laco Ameno, kde je zaujímavý skalný útvar pripomínajúci hríb. No a samozrejme nejaká tá talianska špecialitka v miestnych tavernách urobí deň krajším.

skalný hríb v Laco Ameno

Laco Ameno je letovisko s peknou plážou a množstvom reštaurácií

tak aspoň niečo drobné si dáme

Ešte by som mala jeden tip, ktorý stojí za to. Vila Colombaia. Bývalé letné sídlo slávneho režiséra Luchina Viscontiho. Vila stojí neďaleko botnickej záhrady La Mortella v lese, kde je veľmi dobre značené pútnické miesto Madona di Zara, potom ešte kúsok po lesnej ceste a dostanete sa k zadnej bráne do residencie. Je tam informačná tabuľa, ale brána bola zavretá. Po smrti režiséra pre spory dedičov vila chátrala a pri príležitosti 25. Výročia od smrti sa z vily stalo múzeum z prostriedkov EÚ a konali sa tu aj rôzne kultúrne podujatia – ešte aj v roku 2013. My sme tu boli v roku 2017 a bohužiaľ sme dom našli opäť v mierne spustnutom stave. Mali sme však šťastie, pri zadnej bráne sme sa pokúšali dostať dnu, keď sa tam zjavila staršia teta – odhadovali sme ju na nejakú „správkyňu „ opusteného majetku, ale nech už bola ktokoľvek zobrala nás dnu a mali sme možnosť všetko si popozerať. Urobila nám a svojský výklad, síce po taliansky, takže sme nič nerozumeli, ale mala rôzne fotografie, tak pri troche predstavivosti sme sa dostali do prostredia, kde sa točili svetové filmy a prechádzali také mená ako Alain Delon

tu kedysi chodili veľké filmové hviezdy

Veľká škoda, že také miesto pustne, ale verím, že raz sa vráti späť na výslnie, lebo je tam naozaj krásne

pohľad z terasy domu

Ischia je mini ostrov s maxi možnosťami, určite výborná voľba ak si chcete na týždeň odskočiť od pracovného stresu.

Verím, že to niekoho inšpiruje a vyberie sa tam a rovnako verím, že táto absurdná doba, ktorú aktuálne žijeme sa jednoducho raz skončí