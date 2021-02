Taliansko - Puglia - ďalšie zaujímavé miesta

Po 3 nociach v Trulíkove sme sa presunuli na polostrov Gargano. Cestu sme si naplánovali tak, aby sme si mohli prehliadnuť aj ďalšiu pamiatku UNESCO - mesto Matera.

Od nášho ubytovania v Abate Masseria bola Matera vzdialená cca hodinu cesty. Mesto je jedinečnou ukážkou toho, ako kedysi žili jaskynní ľudia. Svoje príbytky si tu vytesávali do skaly – (vápenca) a tá im zabezpečovala optimálne podmienky v zime aj v horúcom lete. Tiež zavlažovací systém , ktorý zachytával dažďovú vodu bol dôkladne premyslený.

Matera - jaskynné mesto

Mesto ponúka možnosť prehliadnuť si pôvodné jaskyne, kde sme obdivovali, ako dômyselne dokázali obyvatelia využiť priestor na život. Celé mesto je postavené do kopca. Na vrchole sa týči skala,v ktorej je vytesaný kostol Santa maria di idris. Ak vojdete do vnútra, tak si ani neuvedomíte, že ste v skale - je tam oltár aj vzácne fresky.

na vrchu je skala, v ktorej je vytesaný kostol s freskami

priečelia domov, po vstupe sa ocitnete vo vnútri skaly

takto to vyzerá vo vnútri

Mesto je nádherné, slúžilo ako kulisa pre mnohé filmy a určite sa oplatí ho navštíviť, ak sa už nachádzate v tejto oblasti.

Po prehliadke Matery sme sa už vydali na naše ďalšie ubytovanie do Vieste, mestečko, ktoré sa považuje za hlavné turistické stredisko tejto oblasti

Cestou sme videli jazerá, kde sme zahliadli ružových pelikánov a potom sa nám už ukázali nádherné pobrežné scenérie poloostrova.

ružové pelikány

pobrežie polostrova Gargano

Vieste je mestečo, ktoré ponúka pieskové pláže, snáď najznámejšia je pláž s mohutnou bielou skalou, ktorá sa vypína ako veľký dračí zub priamo na pláži.

pláž vo Vieste

Na malom výbežku je ulička s mnohými reštauráciami a hotelmi končiaca kostolíkom, práve tu sme boli ubytovaní najbližšie 3 noci

tu sme mali ubytovanie

Ráno nás budila hlasná vrava miestnych obyvateľov. Taliani sú hluční a hlavne komunikatívni, radi sa stretávajú a preberajú všetko čo sa okolo nich deje. Ak ich počúvate máte pocit, že sa hádajú ale to je len ich spôsob komunikácie. Starší páni si v pyžamových nohaviciach odskočia kúpiť noviny a debatujú o sto šesť. Veď kam by sa ponáhľali, na všetko je času dosť, slniečko svieti a zem sa točí, nikomu nič neujde.

Mesto ponúka okrem kúpania, aj prechádzky po typických uličkách, kde si môžete posedieť v niektorej z kavianičiek, alebo sa len tak prechádzať a tešiť sa pohľadom na zákutia, kde akoby zastal čas.

v uliciach Vieste

To platí aj o ďalších pobrežných dedinkách na poloostrove. Na obed je proste fiesta – obchodíky majú vyložený tovar ale nikto nenakupuje, lebo je predsa fiesta Treba si počkať kým slniečko prestane pažiť a život sa opäť začína rozbiehať. Žiadny stres, nikde sa netreba ponáhľať. Večer sa rozbieha pomaly, ale ak sa už rozbehne tak trvá dlho pri dobrom jedle a víne

dedinky na Gargane

Zaujímavosťou tejto oblasti sú zvláštne drevené konštrukcie, ktoré sa využívali na vyťahovanie sietí na lovene rýb a iných morských živočíchov. Ak je na blízku reštaurácia, tak si hneď môžete vychutnať čerstvo ulovenú pochúťku.

typické pre Gargano

hneď vedľa dômysenej konštrukcie na ovenie rýb je reštaurácia, kde to fakt chutí

Polostrov sme si prešli celý po obvode, na severnej časti je pobrežie ploché a cesta vedie popri divokých plážach

pláž, kde sme boli len my a more

Pristavili sme sa aj pri sladkovodných jazerách, ktoré sú kanálom spojené s morom. Pristavené rybárske lode odtiaľ v noci vyrážajú na šíre more. Všade rybárske siete a iné rybárske potreby sú vďačným objektom pre naše fotoaparáty

rybárske loda čakajú na zotmenie, aby mohli vyraziť na more

rybárske momentky

Vraciame sa späť do Vieste, Je "zlatá hodinka " Slnko pomaly sadá a mesto sa ponorí do víru nočného života

zlatá hodinka

Západy slnka sú koníčkom, ktorého sa asi nikdy neprejeme, tak aj tu sme si to vychutnali

Po 3 dňovh vo Vieste sme sa opäť presunuli na ďalšie ubytovanie do Matinaty, kde nás čakal jeden úžasný dizajnový hotel Casa el Mare. Pre mňa bol ozajstnou inšpiráciou. Taliani s dizajnom vedia pracovať dokonale, vkusne spoja staré s novým a moderným a pôsobí to fantasticky.

aspoň pár dizajnových chuťoviek

Z Matinaty sme ešte vyrazili pozrieť si ďalšiu Unesco pamiatku hrad – Castel del Monte

Castel del Monte

Tento hrad dal postaviť cisár svätej ríše rímskej Fridrich II. V 13. storočí. Patrí k najzachovalejším stredovekým hradom v južnom Taliansku. Je to na kopci postavená 8-uholníková stavba s nádvorím uprostred. Každý z ôsmich rohov má osemhrannú vežu . Osemuholníkový pôdorys predstavuje niečo medzi štvorcom -symbolom Zeme a kruhom, ktorý predstavuje nekonečnú oblohu. Štruktúra má dve poschodia, každé s ôsmimi vzájomne prepojenými komorami. Vďaka tomu je geometrický dizajn tejto pevnosti jedinečný,

Búrkové mraky ešte dotvorili dojem, že sme sa vrátili do temného stredoveku

schyľovalo sa k búrke a tá nakoniec aj bola a poriadna,

Neďaleko Matinaty stojí pútnické miesto Monte sant Angelo, kde sa zjavil na konci 5. storočia svätému Vavrincovi archanjel Michal.

(posledné fotografie sa bohužiaľ nezachovali v digitálnej podobe, tak sa opravedlňujem za zníženú kvalitu, sú len prefotené z fotoknihy )

archanjel Michael

Na tomto mieste postavili v 13 storočí kresťanský chrám, ktorým sa vchádza priamo do jaskyne, kde sa tieto zjavenia odohrali.

Zaujala nás malá galéria s poďakovaniami konkrétnych ľudí, ktorým práve Sv Michael zachránil život. V jednom veľmi známom mieste zasvätenému Sv. Michalovi sme už boli ( Francúzsko – Mont St, Michel ) a teraz sme sa s ním stretli opäť.

takéto poďakovania boli v malej galérii na tomto mieste

Mestečko Monte Sant'Angelo so 14 000 obyvateľmi sa nachádza vo výške bezmála 800 m n. m., je najvyššie položené miesto v južnej časti polostrova Gargano. Okrem pútnického miesta stojí za návštevu aj veľmi pekná zrúcanina hradu, odkiaľ je nádherný výhľad do širokého okolia

vstup do hradu . tá stena pripomínala egypskú sfingu

Olivové háje, priezračné modré more, ošarpané domy obrastené zeleňou a kvetmi a k tomu veselý národ, to je proste Taliansko a to platí nie len v Apúllii, ale v celom Taliansku.

olivové háje

Čím južnejšie tým viac. Taliiansko je krajina, ktorej sa nedá prejesť. Má veľa ďalších krásnych zákutí, ktoré sme si už stihli pozrieť, takže Vám niekedy o nich určite niečo napíšem. Zatiaľ dovidenia