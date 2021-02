Slovinsko 08/2016 - so šokom, ale šťastne - ako to dopadlo

Prvý krát v živote nás reálne okradli. Nie že by som si tento zážitok chcela zopakovať, ale tento článok je práve o tom, že všetko sa dá zvládnuť a čo je ešte dôležitejšie, vybrať si z danej situácie - nepokaziť si. dovolenku

Takže nadviažem na predchádzajúcu časť. Po prvotnom šoku, sme začali racionálne rozmýšľať a postupne hľadať riešenie ako z toho von. Neveerili by ste, ale strata mobilov sa zrazu javila ako problém č. 1, lebo sme stratili spojenie so svetom.Nevedeli sme ani jedno telefónne číslo, len pevnú linku na mojich rodičov, ktorých sme nechceli stresovať. Pomohla Maja .Šla s nami do mesta kúpiť kartu do mobilu a požičala nám nejaký starší tlačilový telefón. Zavolala aj policajtov, lebo sme si naivne mysleli, že ak budeme mať policajný záznam,tak to poisťovňa nejako vyrieši, ale asi sa dá tušiť, že ak si veci jednoducho necháte pri lehátku a nie sú nijako uzamknuté, poistná udalosť sa nekoná. Policajti sucho skonštatovali, že to sú iste starí známi narkomani a to bolo asi tak všetko. Okrem nás mali aj ďalšie hlásenia od turistov. Najväčším problémom v danej chvíli bolo auto, keďže sme predpokladali, že by nebol problém ho vystopovať, lebo všetky autá stoja na tom jednom zbernom parkovisku. Pomohla opäť Maja – zavolala susedovi a ten nám odmontoval koleso, aby sme potenciálnym zlodejom znemožnili s autom odísť. trochu nás to upokojilo.

pri čakaní na policajtov nás zaujala značka "Otrok v aute "- v preklade dieťa v aute, takže slovinské deti sú vlastne otroci

Druhý kľúč bol dobre odložený doma, čiže hlavným rébusom bolo, ako sa dostať do auta. Najbližší autorizovaný servis bol v 50km vzdialenom.Koperi a keby aj prišli za cenu 50,- € by len skonštatovali, že s tým sa nedá nič robiť, len počkať na náhradný kľúč. Odhadovali to na 7 dní. Poslať to kuriérom by trvalo tiež tak 4-5 dní. Nakoniec po porade so synom a za pomoci Maji, ktorá obvolala pár svojich známych nám z Portorožiu požičali auto. Ráno sme vyrazili do Budapešti - cca 600kkm, kde nám syn doniesol kľúče - aj on to mal 4hod. cesty, ale nenechá predsa rodičov v štichu. Prespali sme v hoteli blízko letiska a na druhý deň ťahali späť do Piranu.

Maja zabezpečila aj bezplatné storno ďalších 2 nocí, ktoré sme mali stráviť na Blede. Štandarne sme už boli v lehote,kde by storno znamenalo 100% úhradu ceny za ubytovanie

Keď už bolo riešenie vymyslené, tak sme sa vrátili späť do dovolenkovej nálady a spolu s Majou ako sprievodkyňou sme si pozreli mesto. Jej životný príbeh a spôsob ako pristupovala k životu nás doslova rozveselil. Ani neviem, či mesto, alebo Maja vo mne zanechali taký pozitívny náboj, že napriek tejto udalosti sme sa na toto miesto vrátili opäť, lebo je tam fakt krásne. Tak ak sa niekedy vyberiete do Piranu dávajte si veľký POZOR na batožinu a ak budete ubytovaní v penzióne Maja tak ju určite pozdravte.

Naša Maja

Keďže v pôvodnom programe našej spiatočnej ceste boli ešte 2 noci na Blede a škoda by bolo o to prísť, trochu sme si to preorganizovali a cestou do Budapešti a aj cestou späť sme si plánované miesta pozreli.

Jazero Bled je vzdialené od Piranu cca 170 km. Je v Julských Alpách s azúrovo modrou hladinou obkolesené horami. Nad ním sa na skale týči stredoveký hrad s nádherným výhľadom na celé jazero.

Bledský hrad

hrad ponúka nádherné výhľady na jazero

jazero Bled s ostrovom, na ktorom je kotol Nanebovzatia panny Márie

V strede jazera je malý ostrov s kostolom. Premávajú sem člny alebo výletné lode. Počasie bolo ako namaľované tak sme ponuku využili a pozreli sa tam.

Jazero Bled

bitkári

kostol Nnebovzatia panny Márie na ostrove

loďky čakajú, kým si návštevníci prehliadnu kostol

Bled a jeho okolie ponúka množstvo turistických chodníkov rôznej náročnosti. My sme si vybrali prechádzku tiesňavou Vintgar. Chodník je prispôsobený aj pre dôchodcov, je nenáročný a teda hojne navštevovaný turistami, ale aj tak to bol balzám na dušu. Voda má farbu ako smaragd a ponúka nádherné zákutia

Tiesňava Vintgar

tiesňava končí týmto vodopádom

V tejto oblasti určite stojí za návštevu obec Lipice, odkiaľ pochádza veľmi ušľachtilé plemeno koníkov. Lipicány sú veľmi inteligentné kone, ktoré sa využívali na cisárskych dvoroch a aj dnes sa cvičia v španielskej jazdeckej škole v Hoffburgu vo Viedni, ale môžete ich vidieť aj v našich Topočiankach.

Vystúpenie takto cvičených koníkov je naozaj veľmi zaujímavý zážitok - určite odporúčam

pasúce sa lipicány

V areáli žrebčína vidíte pastviny, kde sa voľne pasú biele aj čierne koníky. Lipicán je totiž rasa, kde sa srsť počas života mení. Koníky sa rodia ako čierne a až v dospelosti majú krásnu bielu srsť.

mladý lipicán je čierny

v dospelosti už má krásnu bielu srsť

Je tu možnosť pozrieť si stajne, ale aj tréning koníkov. Toto miesto sme síce navštívili v inom čase, ale keďže patrí Slovinsku zaradila som ho do tohto článku

takto sú ustajnené vzácne kone

tréning

Slovinsko ponúka určite ešte veľmi mnoho zaujímavých miest, ktoré si verím niekedy pozrieme, ale zatiaľ aspoň táto malá ochutnávka aj so zážitkom, na ktorý sa nezabúda. Napriek tomu si netreba nechať pokaziť dovolenku, lebo všetko zlé, je na niečo dobré a my sme spoznali určite jednu veľmi zaujímavú ženu, na ktorú budeme veľmi radi spomínať