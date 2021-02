Holandsko 4/2016 - 3.časť

Dnes nás čaká najkrajší holandský hrad v Utrechte - Castel de Haar, pamiatka Unesco Kinderdijk s 19 veternými mlynmi pokope a jeden z najkrajších kvetinových parkov na svete Keukenfoh

Najbližšie 2 noci strávime v jedinečnom štýlovom hotelíku na brehu jedného z kanálov v Edame.

náš hotel v Edame

toto vidíme z okna

Ranné slnko a zrkadlová hladina nás vylákali ešte pred raňajkami na krátku prehliadku-

mosty sa pri prechode lodí dvíhajú

typické domy pre severské krajiny - úzke a vysoké zakončené štítom

ticho a pokoj,počuť len škriekajúce čajky

Je pracovný deň, 8 hodín a vládne tu absolútny pokoj, žiadne autá, nervózni ponáhľajúci sa ľudia, len pár cyklistiek s košíkmi s čerstvým pečivom pokojne sa vracajúcich z ranného nákupu. Proste pohoda.

na ulici úplný pokoj, hoci je pracovný deň, Narúšame to len my 2

najobľúbenejší dopravný prostriedok holanďanov

Po skvelých raňajkách a kávičke v salóne z minulého storočia vyrážame za naším dnešným programom.

Hodinová predpoveď počasia určila priority.

Najprv sa ide na Castel de Haar v Utrechte– najväčší hrad v Holansku, patriaci šľachtickému rodu Van Zuyen. Aktuálne ho spravuje nadácia a je otvorený pre verejnosť 11 mesiacov. Jeden mesiac v roku, zvyčajne september tu trávi čas v súkromí rodina. Vzdialenosť od Edamu cca 1 hodina,

Je krásny ako vystrihnutý z fotografie. Jediné, čo je pre nás nezvyčajné, že stojí na rovine. Holanďania totiž nemajú kopce - z toho vznikol aj názov Nizizemsko

Vstupujeme padacím mostom a otvára sa pohľad do francúzskej záhrady a rozsiahleho anglického parku

Víta nás padací most a vstupné veže

francúzska záhrada - v lete určite krásne zakvitnutá

anglický park, kde môžete relaxovať

Hrad je ideálny obraz stredovekej pevnosti s vežami, valmi, priekopami a padacími mostami. Je rozprávkový a je zasadený v rozprávkovej záhrade, ktorá poskytuje množstvo fotogenických zákutí a miesto na relax a oddych. Zastihne nás tu síce telefonát, že náš syn neurobil štátnicu, pretože pre istotu na ňu nešiel, ale predýchame a veríme, že sa to šťastne skončí (poznámka :skončilo- už 4 roky sa živí samostatne )

V interiéri hradu sú reprezentačné priestory, izby s dobovým nábytkom, ale aj plne vybavená kuchyňa a miestnosti pre služobníctvo.

kuchyňa s medeným riadom

už len si sadnúť a hodovať

Po prehliadke Haar castle smerujeme do ďalšiehodneného cieľa

Kinderdijk – pamiatka UNESCO. Je tu najviac veterných mlynov pokope - 19 Od Utrechtu je to necelá hodinka cesty smerom na Rotterdam. Po príchode do cieľa prší – tak chvíľu čakáme v aute. Pri nás pristaví mladý taliansky pár, ktorý predvčerom v Giethorne sedel pri vedľajšom stole na večeri v pube s muzikou. Aj my aj oni sme chvíľu váhali, či je to možné, že sa opäť vidíme, ale svet je naozaj malý a aj také veci sa stávajú. Konečne prestalo pršať, tak ideme na prehliadku miesta činu.

Viete, že veterné mlyny v Holandsku slúžia často ako víkendové domy, niečo ako naše chaty ?Napr. tento

my na chatu, holanďania do mlyna

Mlyny stoja pri veľkom kanáli, ako veľkí strážcovia poriadku. Na niektorých sa so škripotom točia mlynské kolá a je možnosť aj nakuknúť do vnútra. Vietor fúka ako o dušu a návštevníci pozerajú ako na zázrak.

Na týchto mlynoch sa kedysi mlela múka, lisoval olej, ale aj odčerpávala voda a vysušovala pôda, keďže väčšina krajiny leží pod úrovňou mora, V tŕstí sedí labuť na vajíčkach, na hladine sa predvádzajú chocholaté kačky ( druh nepoznám, ale sú pekné ) na oblohe sú dramatické oblaky a grupa japončíkov fotí aj orientačné tabule.

prezrieť si to môžeme buď na člne, alebo po ceste medzi 2 kanálmi pešo

"chocholaté kačičky" sa nenechajú rušiť ani mlynmi, ani turistami

My sa snažíme zachytiť ducha tohto miesta a presúvame sa na sever do oblasti Lisse, kde je tiež veľa tulipánových polí

Smerujeme do najkrajšieho kvetinového parku v Holandsku a myslím, že nie len Holandsku – do Keukenhofu. Od Kinderdijku opäť cca 1 hodina cesty

Park je otvorený vždy od konca marca do polovice mája a je tu vysadených 7 miliónov cibuľovín, tak, aby naraz kvitli. Je to neuveriteľná pastva pre oči a myslím, že tu nie sú potrebné žiadne slová. Samozrejme pre tých, ktorí milujú kvety.

pri vstupe nás víta slečna v holandskom kroji

Z mlyna je krásny výhľad na farebné tulipánové polia. My sme to už nestihli, zavreli nám tesne pred nosom

Aj keď sa väčšinou nevraciame 2x na to isté miesto, sme tu už 2x a som opäť rovnako fascinovaná. Myslím, že ak by som sa ešte niekedy ocitla v Holandsku v čase keď kvitnú tulipány, tak sem určite pôjdem opäť.

Pre Holandsko je typická aj bielo modrá keramika, tak aj tu sú niektoré časti venované práve týmto farbám

dokonca aj ja pasujem do tejto kombinácie

Foťáky cvakajú,ako o život. Niekedy musíme čakať, kým všetci zmiznú zo záberu, lebo ako trefne poznamenal môj muž. "Nič horšie, ako keď sa“ japončík“ zamiluje do záhonu sa ti nemôže prihodiť."

Ale to je prirodzené, každý návštevník si to chce vychutnať, lebo je to zážitok, na ktorý sa nezabáda.

Slnko je ešte vysoko, tak máme čas aj na prehliadku rybárskeho mestečka Marken. Ale o tom už nabudúce v poslednej časti cestovateľského blogu o Holandsku. Ešte sa trochu poprechádzame po Edame, odkiaľ pochádza známy Edamský syr, pozrieme si starý rybársky prístav Volendam a posledný krát sa pokocháme Tulpenlandom. Tak dovidenia zajtra