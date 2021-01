Holandsko 4/2016 - 1.časť

Veterné mlyny, bicykle, grachty, „kabrincové“ domy, kde najväčšiu plochu steny tvoria okná, dreváky, syry, Van Gogh a ešte mnoho vecí, ale hlavne tulipány – to je Holandsko, krajina ako namaľovaná na obraze nejakého impresionistu.

Prvý krát sme túto krajinu navštívili s CK pomerne dávno a už vtedy som vedela, že sa sem chcem vrátiť v čase, keď rozkvitajú tulipány a zem sa mení na jeden nádherný farebný koberec.

Naplánovali sme si cestu na koniec apríla a spojili sme to s návštevou manželovej sestry, ktorá žije v Nemecku neďaleko Ludwigshafenu. Predsa len je odtiaľ Holansko bližšie ako zo Slovenska.

S autom sme tento krát nemali starosti – švagriná nám ho požičala, tak môžeme vyraziť. Čaká nás cca 500 km do prvého cieľa. Počasie nám „praje“ striedajú sa všetky ročné obdobia, vrátane snehovej fujavice a my si to dávame na letných gumách, ale však sme Tatranci, tak to nejako zvládneme.

Okolo obeda sme už kotvili pri našom ubytovaní v Giethoorne– štandardne sme si všetko bookovali cez booking a všetko bolo OK.. Sme síce hladní ako vlci, ale ukázalo sa slnko a to je pre fotografa väčšia motivácia ako zahnať hlad, tak neváhame, ani sa nejdeme ubytovať a vyrážame do útrob Giethornu.

pohybovať sa tu môžete len pešo alebo na člne

Je to reálna dedina, kde žijú bežní ľudia, ale cítite sa ako v skanzene. Pomedzi domy pretekajú kanály, jeden veľký a potom bočné, ktoré vedú k priamo do záhrad domov. V každom dome je čln a ukážková záhrada. Začínajú kvitnúť rododendrony a azalky, trávnik je sviežo – zelený a typické jarné sirôtky sa na vás usmievajú na každom kroku, krásne naaranžované v črepníkoch, alebo v záhonoch.

takto to vyzerá v Giethoorne

príroda rozkvitá

inšpirácia na každom kroku

Domy majú strechy z tŕstia a okná, ktoré poskytujú pohľad dnu. Aj večer ostávajú odkryté a domáci sa nenechajú rušiť tým, že im niekto nakúka do súkromia. Tento zvyk pochádza z čias, keď boli v tejto krajine náboženské spory a ľudia sa nesmeli zhromažďovať, preto bolo zakázané zakrývať si okná

okná sú dekoráciou domu a večer sa závesy nezaťahujú

Popri hlavnom kanáli je turistický chodník s oblúkovými mostíkmi. Auto tu nestretnete, lebo všetky končia na zbernom parkovisku. Ticho preruší len lodný motor člnov, ktoré vozia turistov.

turisticé člny prevážajú turistov po tejto nádhere

Na hlad sme zabudli – využívame vzácne svetlo – ostrý vzduch a jasnú viditeľnosť, ktorá pridáva celej tejto nádhere osobitnú atmosféru.

Počasie v Holansku a hlavne takto zjari je mimoriadne nestále a tak čoskoro sa obloha zaťahuje a my utekáme pred dažďom na hotel.

Večer posedíme v typickom holandskom pube, pri dobrej večeri, kde partia starších chlapíkov spríjemňuje večer tradičným folklórom.

poriadne sme vyhladli

chlapci urobili super náladu k večeri

Ráno nás budí slniečko – hladina kanálov je hladká ako zrkadlo, tak ešte pár fotiek, malá prechádzka a nasadáme do auta.

ráno sú kanály ako zrkadlo

Presúvame sa ďalej. Program meníme podľa aktuálnej hodinovej predpovedi počasia – dá sa povedať, že kľučkujeme medzi kvapkami dažďa, ale je to overená metóda a je lepšie flexibilne zmeniť program, ako si „vychutnávať“ síce krásne miesto, ale v zime a daždi. Je to aj benefit, ak ste si sami sebe pánom a nemusíte sa prispôsobovať programu skupiny.

Čaká nás sever poloostrova - provincia Severný Holand a hlavne farebný koberec - hlavný cieľ našej cesty

Zatiaľ dovidenia