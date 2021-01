Rodos 8/2020 - 6.časť - posledná

6. deň -vyhliadka od kostolíka Profitis ilias" Monastery , pláž Charaki, rozlúčka s Rodosom pri západe slnka.

Všetko má svoj koniec a tak je to aj s našou dovolenkou, dnes je posledný aktívny deň, keď si ešte môžeme užiť atmosféru Rodosu.

Ráno sme sa chceli vybrať na pláže vo Faliraki, ale nakoniec sme sa rozhodli, že tento typ pláží nie je naša šálka kávy. Príliš jednotvárne a príliš veľa ľudí, aj keď v tomto čase tu naozaj podľa miestnych bola využitá kapacita na 30%. Z toho mi vyplýva, že pre turistov nášho razenia asi nie je návšteva Rodosu v plnej sezóne tým najlepším riešením a asi by som radšej volila skorú jar, alebo neskoršiu jeseň.

jediné foto z Faliraki

Keďže Faliraki nezaujalo, vybrali sme sa cestou kopírujúcou pobrežie, kde boli rôzne skryté zákutia a pekné výhľady. Zastavili sme sa pri malom kostolíku "Profitis ilias" Monastery

Pohľad bol očarujúci, na jednej strane zátoka s plážami a celé Faliraki, priamo pod nami nádherná zátoka s Antony Quin plážou. Bielo modrý kostolík na pozadí modrej oblohy je typickou gréckou kulisou, ktorej sa asi nedá „prejesť“. V tomto prípade nás mimoriadne zaujala zvonica, kde na mieste zvonu visela nábojníca z nejakého delostreleckého náboja – všetko sa dá recyklovať.

Pohľad od kostolíka na Faliraki

Anthony Quin beach

Pofotili sme si pár pekných záberov a vybrali sa hlavnou cestou smerom na Lindos. Pri meste Charaki sme zišli pozreli si siluetu hradu a šli sa naposledy okúpať na príjemnú kamienkovú pláž priamo v mestečku.

Charaki

Voda bola príjemná a spoločnosť nám robili aj divé kačky. V reštauráciách sa na šnúrach na prádlo sušili ulovené chobotnice, čakali na svoju chvíľku slávy, keď na nich dostane niektorý z plážových lenivcov chuť.

Pomaly sa vraciame na hotel, ešte osvieženie pri hotelovom bazén s chutným drinkom na rozlúčku a pomaly balíme

Večer sme sa vybrali cez Rodos krátko na jeho západné pobrežie, keďže sme sa počas celej dovolenky pohybovali po východnej strane ostrova.

Je tam veľmi príjemne vybudovaná parková pobrežná zóna s upravenými cestičkami a lavičkami, kde sa dá pozorovať západ slnka.

Pozrieme si posledný krát toto nebeské divadlo a vraciame sa do Faliraki vrátiť auto. Auto odstavíme na ulici, pani z požičovne sa ani neunúva ísť sa pozrieť či je všetko v poriadku, stačí ju ubezpečiť slovne, že áno, odovzdáme kľúče a vybavené. Žiadny depozit, žiadna siahodlhá kontrola, či je odovzdaná tak plná nádrž ako sme prevzali, resp či nepribudol nejaký ťukanec, žiadne vypisovanie dlhých potvrdeniek. Určite lepšie ako si rezervovať auto už na letisku u renomovaných požičovní. Samozrejme je to voľba ktorú musí urobiť každý sám, ale keďže môžem porovnávať, tak mne vychádza lepšie táto cesta – min. v južanských zemiach.

Ráno nás už čaká taxikár na letisko, ktorého sme si objednali už z domu cez booking. Je presný a pohodlne nás dopraví na miesto určenia. Je aj trochu smutný, lebo málo turistov = málo roboty, pre nás je to naopak benefit, ale rozumieme mu.

Všetko funguje, sadáme do lietadla a konštatujeme, že naša dovolenka v „korona svete“ bola super

Verím, že vám informácie popísané v týchto príspevkoch pomôžu pri rozhodovaní, kam sa vybrať na dovolenku. Ak ste si už destináciu vybrali a je to práve Rodos, tak dúfam, že budú pre Vás inšpiráciou kam sa na ostrove vybrať, ak si chcete okrem vylihovania na pláži užiť aj trochu tej typickej gréckej nostalgie. Historické fakty sa dajú nájsť v rôznych zdrojoch a úprimne väčšinou si to človek prečíta a pamätá si to veľmi krátko, preto sa vyslovene histórii venujem naozaj okrajovo. Ide mi skôr o vystihnutie nálady, atmosféry, resp zaujímavostí z bežného života.